Pepê continua a ser a principal dúvida no FC Porto que prepara a deslocação aos Açores para retomar o embate com o Santa Clara, jogo relativo aos quartos de final da Taça de Portugal que foi suspenso, no passado dia 7, devido ao mau tempo

O extremo brasileiro contraiu uma mialgia na coxa no decorrer do último jogo, com o Gil Vicente, mas esta quarta-feira já foi integrado no treino, no Olival, ainda que de forma condicionada.

Fora deste jogo estão Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Mehdi Taremi, todos entregues ao departamento médico e em fase de tratamento das respetivas lesões.

O jogo com o Santa Clara, que tinha sido suspenso ao minuto 27, vai ser retomado esta quinta-feira, no Estádio São Miguel, a partir das 16h00. A comitiva azul-e-branca viaja ainda esta quarta-feira para os Açores.