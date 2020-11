A lição para os lados do Dragão acerca do jogo com o Fabril, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, parece estar bem estudada pela equipa técnica de Sérgio Conceição. Sem querer surpresas no Estádio Alfredo da Silva, o técnico portista admitiu ter os cenários preparados para o possível onze titular da equipa do Barreiro. Deu alguns palpites, mas não arriscou por completo.

«Penso que o Fabril foi testado também, não sabemos quem está disponível ou não, mas podia arriscar um onze. Há muitas dúvidas, mas posso arriscar o Miranda no meio-campo, de certeza. O Longo na esquerda, pode ser também o Diogo no lugar do João Araújo atrás do ponta. Há muitas dúvidas e nós temos, dos jogos que eles fizeram, a equipa mais utilizada e uma provável mudança a pensar no que podem fazer contra nós, por isso se calhar ia dizer 20 nomes. Provável o Edi na frente também», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão, ao final desta manhã, no Olival.

Conceição disse ainda ser importante dar o alerta aos jogadores que possam não ter ainda experienciado a Taça de Portugal ao serviço do FC Porto contra adversários dos campeonatos não profissionais.

«Muitos não são conhecedores desta situação da Taça, mas acho que, pela seriedade da preparação, eles percebem que é um jogo no qual temos de estar ao melhor nível», apontou, notando um adversário que «em estrutura joga num 4x4x2, mas que pode ter variantes. «Pode jogar com o João Araújo atrás do avançado e ser mais um 4x2x3x1 e um 4x3x3 do que um 4x4x2, estamos atentos a essas variantes, pelo respeito que merece o Fabril, pela história», frisou.

O Fabril-FC Porto joga-se a partir das 14h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.