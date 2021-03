Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à TVI24, depois da derrota diante do Sp. Braga (2-3), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

[Pepe disse que a primeira meia-hora foi horrível. É isso que explica a eliminação do FC Porto?]

- Sim, explica-se por isso, sofrer três golos nesse período, fica muito difícil, apesar de nunca baixarmos os braços, isso não faz parte do ADN da equipa. Mas o jogo começa quando o árbitro apita e acaba quando o árbitro apita, não podíamos começar da forma como começámos, com erros primários. O Sp., Braga entrou bem e, com situações de erros individuais, fez três remates na baliza e fazem três golos e ainda conseguiram uma bola na barra. Foi mau. Depois fizemos um golo, houve a expulsão do jogador do Braga e, a partir daí, não houve mais jogo. Tentámos ter o controlo do jogo, mas não houve tanto discernimento. Houve uma outra situação, mas o Braga defendeu sempre com um bloco baixo. Naquilo que foram os dois jogos, com esta primeira meia-hora, o Braga mereceu.

[Mexeu no onze, deixou Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi no banco]

- O onze que faço assumo sempre a responsabilidade de o meter e achar que é o melhor. Temos de olhar para vária vertentes, temos de olhar para a estratégia, para o adversário e para isso precisamos de jogadores que estejam bem fisicamente. O Zaidu e o Sérgio Oliveira estavam mais limitados, mas isso não é desculpa, qualquer jogador que jogue no FC Porto tem de estar preparado para aquela meia-hora.

[Substituições? Falaram jogadores frescos no banco?]

- Está-me a dizer isso agora, por vezes culpam-me de fazer as substituições tardias. Vou fazendo as substituições consoante a estratégia. Não vale a pena se temos mais ou menos situações. Temos de baixar a cabeça, não é levantar, é mesmo baixar a cabeça, este jogo não é para esquecer, é para rever e analisar o que fizemos menos bem.

[Esta derrota pesa?]

- Este jogo pesa, temos de preparar a equipa para o Gil Vicente, ainda há objetivos para este ano. Ainda há o objetivo do campeonato, há o objetivo da Liga dos Campeões. È essa a resposta que temos de dar.