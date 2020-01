Sérgio Conceição garante que não vai voltar a revelar antecipadamente os nomes de jogadores titulares, como fez com Mbemba e Diogo Leite no lançamento do jogo com o Moreirense. O treinador do FC Porto considera que deu «um mau exemplo».

«Fiz recentemente uma analogia com a Fórmula 1, em que normalmente é preciso fazer ajustes, dependendo do momento dos jogos e do adversário. Dei o mau exemplo na última semana ao dizer a dupla de centrais e agora estão à espera que eu solte mais alguma coisa mas não. Talvez em 2030 eu o faça outra vez. Não serve de exemplo», salientou o técnico.

Mbemba e Diogo Leite formaram a dupla de centrais na vitória frente ao Moreirense mas não escaparam a algumas críticas. Nesse sentido, Sérgio Conceição fez questão de salientar que mantém a confiança nos dois jogadores.

«Corrigimos os erros que fazemos nos jogos, isso fazemos sempre, é o normal. Tive a oportunidade de falar com eles no final para dizer que continuava com a mesma opinião que tinha antes do jogo. O que avalio é o trabalho diário, depois há um dia que pode correr bem ou menos bem, mas que não muda a opinião que a equipa técnica e os companheiros de equipa têm deles. Eles estão completamente tranquilos quanto a isso», assegurou o treinador do FC Porto.

Durante a conferência de imprensa, Sérgio Conceição teve ainda a oportunidade de reforçar a confiança no plantel que tem à sua disposição, assumindo ser o mais equilibrado desde que assumiu o cargo: «Tenho um plantel equilibrado naquilo que são as soluções para as diversas posições. É o ano em que fico mais satisfeito nesse sentido, já o disse algumas vezes.»

Pepe e Nakajima falham Taça de Portugal, revela Conceição

«É passar ou passar, não pensamos noutra situação»