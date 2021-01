Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à TVI24, depois do triunfo sobre o Gil Vicente (2-0), em Barcelos, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Jogo difícil, o resultado foi melhor?]

- Acho que foi um jogo difícil pelas condições do tempo, campo pesado, mas acho entrámos bem no jogo, criámos algumas ocasiões para ir para o intervalo com mais do que um golo de vantagem. No segundo tempo demos um pouco de espaço e terreno ao adversário, porque estrategicamente foi definido isso, mas podíamos ter chegado ao segundo golo mais cedo. O Gil teve uma bola no poste, mas acabámos por chegar ao segundo golo e penso que a vitória foi justíssima.

[Segue-se o Sp. Braga…]

- Em todas as provas que entramos, entramos para conseguir chegar o mais longe possível e o mais longe possível, neste caso, é a final para a tentar ganhar. Este ano não foge à regra. Agora é descansar porque o terreno estava pesado e segunda-feira temos mais um jogo importante para o campeonato. Foi um bom jogo, mais uma eliminatória. os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram e agora é olhar para a frente.

[Corona e Otávio saíram com queixas, estão bem?]

- São pequenas mazelas que fazem parte do esforço deles. São dois dos jogadores mais utilizados é normal que possam sentir alguma coisa, mas não é nada de grave.

[E o Sérgio? Também esteve doente, está melhor]

- Faço por isso, não é fácil, mas vou fazendo por isso.