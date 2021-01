Sérgio Oliveira, capitão do FC Porto, em declarações à TVI24, depois da vitória sobre o Gil Vicente (2-0), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Como foi o regressar depois de recuperar da covid-19?]

- Foi um momento de felicidade, como toda a gente sabe, estamos a viver uma catástrofe, temos de ter consciência do momento que o mundo está a viver, é preciso consciencializar as pessoas que é preciso ficar em casa. É uma felicidade poder voltar a jogar por este clube, ganhar, estar na meias-finais e contribuir com o passe para o segundo golo.

- Foi um momento feliz, agora também. Objetivo concluído, agora é esquecer, segunda-feira tempos um jogo importante para o campeonato.