(artigo atualizado)

O FC Porto vai defrontar o Arouca nos oitavos de final da Taça de Portugal de 10 a 12 de janeiro de 2023.

Os dragões jogam na condição de equipa visitada e o vencedor desta partida entre primodivisionários vai medir forças fora de casa com a equipa que levar a melhor no duelo entre Académico Viseu e Beira-Mar.

Todo o caminho até à final no Jamor, a 4 de junho, ficou definido no sorteio realizado nesta segunda-feira na Cidade do Futebol, que ditou que FC Porto e Benfica só podem defrontar-se no jogo decisivo.

Nas meias-finais, caso lá cheguem, os azuis e brancos defrontam uma destas quatro equipas: Leixões, Famalicão, Lank Vilaverdense ou B SAD.

O CAMINHO DO FC PORTO ATÉ AO JAMOR:

Oitavos de final: Arouca-FC Porto (10 a 12 de janeiro)

Quartos de final: Ac. Viseu ou Beira Mar-Arouca ou FC Porto (7 a 9 de fevereiro)

Meias-finais (a duas mãos): Leixões ou Famalicão ou Lank Vilaverdense ou B SAD-Ac. Viseu ou Beira Mar ou FC Porto ou Arouca (2 a 4 de maio).