O FC Porto visitará Vila Real ou Barcelos nos oitavos de final da Taça de Portugal. Caso vença no reduto do Moreirense, a 22, 23 ou 24 de novembro, os dragões jogarão no reduto da equipa do Campeonato de Portugal, ou diante do Gil Vicente.

Esta eliminatória, a quinta da Prova Rainha, será disputada entre 17 e 19 de dezembro, ou de 12 a 15 de janeiro, ou ainda entre 4 e 6 de fevereiro.

Acompanhe, aqui, em direto, o sorteio da 4.ª e 5.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O FC Porto visitará o Moreirense na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de eliminar o Sintrense (0-3).

Os dragões conquistaram as últimas três edições da Prova Rainha, tendo levantado o troféu em 2020, 2022, 2023 e 2024.

Por agora, o FC Porto centra atenções na receção ao Hoffenheim, na terceira ronda da Liga Europa. Encontro agendado para as 20h desta quinta-feira.