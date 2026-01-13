Francesco Farioli aborda o Clássico desta quarta-feira diante do Benfica e destaca a forma como o adversário tem adaptado a forma de jogar nos últimos meses. Além disso, o técnico confessa ter apenas sabido que Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo na conferência de imprensa:

Nomeação de Fábio Veríssimo para o «Clássico»

«Deu-me a informação sobre a escolha porque vim agora do duche. Não vi a notícia, está a dizer-me agora quem vai ser o árbitro. Posso dizer que demorou um pouco mais do que o habitual. Estou certo de que as pessoas que mandam tomaram a melhor decisão tendo em conta o jogo de amanhã. Não tenho nada mais a acrescentar.»

Ausências no Benfica enfraquecem o adversário?

«Olhando para o plantel e para a capacidade de se ajustarem, uma ou duas ausências não muda o valor da equipa. Temos de estar preparados e com o espírito certo, porque queremos melhorar o que fizemos no primeiro "Clássico". Essa é a prioridade, no fim temos de trabalhar nas coisas que controlamos. As decisões do adversário não fazem parte dessas coisas que podemos controlar.»

Diferenças no Benfica entre o jogo da Liga e da Taça

«O que podemos fazer é preparar o que vamos encontrar amanhã. Claro que podemos esperar algo semelhante ao que aconteceu no jogo da Liga, mas podemos esperar coisas diferentes. O Benfica nos últimos tempos mudou um pouco a abordagem, estão mais agressivos e têm vontade de recuperar a bola mais à frente. A capacidade do Pavlidis e do Sudakov formarem um “escudo” sobre o Alan Varela foi fantástica e é mérito do treinador, que convence jogadores de topo a sacrificarem-se pela equipa. Espero diferentes cenários, um jogo muito tático. Certo é que nos vamos preparar para o jogo e o trabalho nas últimas semanas tem sido muito positivo.»