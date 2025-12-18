William Gomes: «Foi um jogo bom, conseguimos fazer o que o mister pediu»
Avançado do FC Porto analisa vitória frente ao Famalicão para a Taça de Portugal
Avançado do FC Porto analisa vitória frente ao Famalicão para a Taça de Portugal
William Gomes, autor do primeiro golo do FC Porto frente ao Famalicão, jogo da Taça de Portugal que os dragões venceram por 4-1, na flash interview da Sport TV:
Análise ao jogo
«Toda a gente é importante na nossa equipa. Todos estão comprometidos no treino para quando surgirem as oportunidades poderem aproveitá-las. Foi um jogo bom da nossa parte, conseguimos fazer o que o mister pediu. Graças a Deus saímos com a vitória.»
Boa réplica do Famalicão
«O Famalicão é uma das melhores equipas do campeonato. Preparámo-nos muito bem para um jogo difícil.»
William marca muitas vezes quando é titular
«É seguir marcando, jogando. Quando entro no decorrer do jogo é a mesma coisa. Estou feliz e quero continuar assim.»
Segue-se o Benfica na Taça de Portugal
«Temos jogos importantes no campeonato e na Liga Europa. O próximo jogo é o mais importante da época. Quanto ao Benfica, pensamos mais lá para a frente.»
FC Porto líder da Liga no Natal
«Estamos a viver este momento pela nossa humildade. Vamos continuar a dedicar-nos ao máximo.»