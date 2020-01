Apesar de Danilo ter sido reintegrado esta sexta-feira nos trabalhos com o restante plantel do FC Porto, a presença do médio no jogo com o Sp. Braga ainda não é certa.

«Hoje foi a primeira unidade de treino que fez. Não tive oportunidade de saber como o jogador reagiu. Não é nenhum tipo de bluff e não sabemos se está a 100 por cento. Mas, independentemente de quem jogar, o compromisso de todos os jogadores é total. Estou completamente tranquilo em relação a isso», afirmou Sérgio Conceição conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga.

O treinador dos azuis e brancos confirmou que Pepe, Nakajima e Zé Luís são baixas confirmadas. «Os jogadores que estiveram de fora no último jogo por lesão vão continuar [de fora]. Mas temos de olhar para os disponíveis e ir à luta. O caso do Pepe e do Nakajima são exatamente iguais. O Zé [Luís], como sabem, é um problema num joelho.», destacou.



Antes de esclarecer a situação do internacional português, o técnico dos dragões pediu desculpa pelo atraso de 45 minutos. A conferência de imprensa estava, inicialmente, marcada para as 13h15.



«Viram a que horas começou o treino, mas por vezes, na unidade de treino há certas situações que não correm como queremos e temos de retificar. Sai agora do campo, por norma até troco de camisola e nem o fiz», justificou.