Francesco Farioli, treinador do FC Porto, comenta a lesão sofrida por Gabri Veiga no lance que resultou no golo dos dragões frente ao Vitória e o agravamento do problema físico Luuk de Jong:

Movimentações de Gabri Veiga

«É uma situação que podem acontecer pelas dinâmicas. Acontece várias vezes pela forma como jogamos. Podíamos ter feito melhor, com outra precisão e melhor timing. Mas o Gabri é especialista a atacar a partir da segunda linha. Fez um grande golo mas, infelizmente, lesionou-se.»

Lesão de Gabri Veiga

«Não consigo precisar ainda o que é, infelizmente. É algo que tem de ser reavaliado esta noite e amanhã de manhã teremos uma visão melhor do problema. Amanhã teremos novidades.»

Lesão de Luuk de Jong

«Ninguém estava à espera deste tipo de resultado nos exames. Ontem não foi um dia fácil para o Luuk nem para todos nós, mas ele é um campeão e já esta á pensar no que tem de fazer para recuperar e estar de volta o mais rápido possível.»

Problema pessoal de Pepê

«É uma questão pessoal, não vou entrar em detalhes.»