O FC Porto anunciou que o Estádio do Dragão terá lotação esgotada no jogo deste sábado com o Leixões para a Taça da Liga.

Recorde-se que os ingressos foram colocados à venda por 3 euros.

Por ter perdido com o Estoril na Amoreira, o FC Porto já não tem hipóteses de chegar à final four da competição, onde já estão Estoril, Benfica e Sp. Braga.

O FC Porto-Leixões joga-se a partir das 20h30.