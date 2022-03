Ruben Amorim não acredita que o Sporting parta em vantagem no clássico desta quarta-feira com o FC Porto pelo facto de ter menos desgaste acumulado do que a equipa de Sérgio Conceição, que teve menos um dia de recuperação e fará o terceiro jogo no espaço de uma semana.

«Na Taça da Liga [entre a meia-final e a final com o Benfica] tivemos menos um dia de descanso e não foi isso que nos fez jogar menos ou estar mais cansados. São equipas que estão habituadas a jogar em poucos dias. Depois, vamos jogar com o Arouca e temos uma viagem para jogar com o Man City. As equipas que estão em todas as competições têm esse problema e 24 horas não faz assim tanta diferença para equipas que estão habituadas. E num dia acontece a uma e noutro acontece a outra», considerou o treinador dos leões na antevisão ao encontro da 1.ª mão da Taça de Portugal.

Amorim recusou também que o facto de jogar primeiro em casa possa ser uma vantagem para o Sporting. «Jogando em casa temos o apoio do nosso público, mas as equipas são tão parecidas e tão fortes que o FC Porto pode vencer em Alvalade e nós podemos vencer no Dragão. O que temos de fazer é olhar muito para o que fizemos no jogo do Dragão - já jogámos várias vezes com o FC Porto – e melhorar o que temos de melhorar e manter o que fizemos bem», destacou.

O treinador do Sporting lembrou que, ao contrário do que acontece nas competições europeias, na Taça de Portugal a regra dos golos fora ainda está em vigor. «Isso pode ter uma influência no desenrolar da eliminatória», reconheceu, garantindo mais à frente que isso não vai influenciar a forma como a sua equipa vai abordar este primeiro jogo, no qual será importante não sofrer golos. «Talvez na 2.ª mão, com o desenrolar do jogo, possa ser um fator a ter influência. Mas a nossa ideia é sempre marcar golos e não sofrer. No campeonato também é assim e não vai mudar muito. Eles estão habituados a jogar sempre para ganhar. Não interessa se está 1 ou 2-0. Ambas as equipas querem sempre mais e penso que esse fator terá mais efeito na 2.ª mão, mesmo na cabeça dos jogadores.»

Apesar do jogo não contar para a Liga, onde Sporting e FC Porto estão separadas por seis pontos, Amorim foi questionado sobre se este duelo pode mexer psicologicamente com as duas equipas para o que resta da época. «Acho que não tem assim grande influência. Vai ter influência no desenrolar da Taça de Portugal, mas em relação ao campeonato tudo pode acontecer. E nós vimos isso nesta jornada. Na jornada passada o Benfica perdeu pontos e nós e o FC Porto ganhámos e nesta semana foi completamente diferente. Cada jogo tem a sua história, é uma competição diferente e é óbvio que quem ganha um jogo destes ganha vantagem para a eliminatória e que trabalhar sobre vitórias é sempre diferente, mas não vai ter influência no desenrolar do campeonato», disse.