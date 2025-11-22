Borja Sainz, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a vitória sobre o Sintrense por 3-0 na Taça de Portugal:

«Estes jogos são um pouco complicados. Eles vêm dar tudo. (...) Mas estamos muito bem: os do banco e os titulares.

Estou muito contente pelos três pontos e por seguirmos em frente.» [Borja Sainz sorriu ao ser lembrado pelo repórter que não estavam em jogo três pontos, mas sim um apuramento na Taça]

Equipa ganhou antídotos para fazer face a blocos baixos?

«Vamos jogo a jogo e o mais importante é isso.»

Sobre a possibilidade de vir a bater o registo recorde de 19 golos na época passada pelo Norwich

«Trabalho semanalmente para fazer o meu melhor e o que vier é bem-vindo.»