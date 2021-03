Na véspera da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição teceu rasgados elogios à equipa do Sp. Braga. O técnico dos dragões considera que os minhotos são «a melhor equipa a jogar em Portugal em organização ofensiva».



«A linha de três em si não quer dizer nada. O que importa é perceber a dinâmica que tem quando perdem a bola ou quando a ganham. Pode ser o Borja ou o Sequeira, se jogar o Raúl Silva é diferente. O Galeno costuma fechar e ser o quinto elemento para ter espaço na frente como ele gosta. Isso permite ao Esgaio dar largura e profundidade de forma confortável porque tem essa linha de três que o protege. Dessa forma, os alas do Sp. Braga jogam mais dentro e criam superioridade numérica com os dois médios. É uma equipa difícil de contrariar», começou por dizer, em relação ao adversário desta quarta-feira.



«Há uma forma de defender na primeira linha de pressão, depois numa zona intermédia defendem em 4-4-2 e depois é mais um 4-5-1. É uma equipa muito bem trabalhada com jogadores acima da média, com um excelente treinador e com uma estrutura muito forte que conheço bem. A ver é a melhor equipa a jogar em Portugal. Estou a falar da beleza e da forma como chegam à baliza adversária. Quando tem bola, em organização ofensiva, o Sp. Braga talvez seja a melhor equipa a jogar em Portugal», acrescentou.



Se os campeões nacionais garantirem a presença na final da Taça de Portugal, será a terceira vez que o alcançam sob o comando de Conceição. O técnico considerou que a prova não ganhou especial importância devido à classificação do campeonato.



«Tem a importância que tem. O primeiro objetivo é o campeonato. Os grandes podem lutar por ele com as mesmas armas. Está mais difícil, é verdade, mas ainda não acabou. Este jogo permite-nos estar mais perto de ganhar um título. As vitórias servem para ganhar títulos. Amanhã temos a possibilidade de estar em mais uma final. Definimos a Taça como a segunda prova mais importante no que diz respeito às competições internas», concluiu.



A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre FC Porto e Sp. Braga disputa-se esta quarta-feira, às 20h15, no Dragão.