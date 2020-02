Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o Ac. Viseu por 3-0 e o apuramento para a final da Taça de Portugal:

«Estes jogos são mais difíceis de preparar do que qualquer outro jogo. Enquanto jogador tive situações e taças em que inexplicavelmente os níveis de concentração e o que é preparado não está no máximo. A esse nível estes jogos dão mais trabalho do que outros em que em termos mediáticos os jogadores já estão dentro deles três dias antes.

Os jogadores foram crescendo ao longo das duas partes do jogo. A vitória é merecida. Cabía-nos a nós assumir a responsabilidade de estar em mais uma final. Era algo que a equipa queria muito, estar outra vez no Jamor como no ano passado. Queremos ser mais felizes este ano.»

[Sobre as várias mexidas na equipa]

«Olhar para este jogo e pensar que tinha de ter jogadores com características dos que jogaram. Sabíamos que íamos estar muito tempo em ataque continuado e havia que procurar espaços. Foi a pensar neste jogo. Olhamos para o nosso momento e para os jogos que fizemos. O clássico foi desgastante no aspeto físico e mental, mas demos uma boa resposta e os jogadores que jogaram e entraram hoje fizeram-no para ganhar o jogo.»

[Taça é uma prova na qual já provou alguns dissabores]

«Para mim, a minha paixão e o meu amor é ganhar sempre. A taça [de Portugal] tem o mesmo sabor de outras competições. Obviamente que se metessem na balança, ia escolher o campeonato e depois a taça.»

[Final é mais especial por ser contra o Benfica?]

«É especial para nós, FC Porto, estarmos na final.»