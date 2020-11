Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Fabril, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Foi um bom jogo, dentro do que pedimos: respeito pelo adversário, humildade, seriedade em campo. Nesse sentido fiquei satisfeito. Houve jogadores com menos minutos e não me pareceram em dificuldades. Pareceram-me bem, porque trabalham bem diariamente. E quando são chamados dão esta resposta que me deixa satisfeito.»

[Golos de Taremi e Toni Martínez dão-lhes mais confiança?]

«Como avançados, ficam contentes por marcar, mas sabem que o importante é o coletivo e todo o trabalho da equipa que foi muito bom. Praticamente não deixámos o Fabril chegar ao nosso terço defensivo e isso deveu-se ao grande compromisso que tivemos quando perdíamos a bola: não deixámos o adversário sair e ganhar confiança. Dou tanta importância a esses momentos como aos jogadores que fazem golo. Está tudo ligado: uma boa consistência defensiva permite à equipa atacar bem e fazer golos. Estou contente com eles e com toda a equipa.

O relvado não permitia que tivéssemos esse requinte ou brilhantismo em jogadas individuais e em gestos técnicos que as equipas gostam de ver, mas coletivamente fomos uma equipa muito consistente e foi um jogo muito sério da nossa parte.»

[Sobre a estreia de Carraça]

«O Carraça fez um bom jogo e sei que não é fácil os jogadores estarem fora e terem ritmo competitivo. Trabalhamos no sentido em que haja mais opções. Conto com toda a gente: e toda a gente está focada e disponível, o que me deixa muito satisfeito.»