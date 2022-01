Após um período de empréstimo ao Internacional, Renzo Saravia regressou ao FC Porto e já trabalhou às ordens de Sérgio Conceição. Na véspera do jogo em Vizela, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, o técnico portista frisou que ainda não é certo que o internacional argentino venha a ser reintegrado no plantel.



«O Saravia acabou contrato no Brasil com o Internacional. Entretanto voltou porque tinha de voltar. Não é um dado seguro que vai ficar connosco como têm dito. É para observar e para ver como está. Já conhecia o Saravia e o Brasil, em termos de evolução, não sei se foi bom ou mau. Acredito que não tenha tido grande evolução no plano defensivo como nós esperamos. Já observei alguns jogos dele antes de ele chegar aqui, mas há todo um trabalho que temos a fazer e preparar para ver se é um jogador que nos serve ou não?», frisou, em conferência de imprensa.



Sem ser questionado, o treinador dos azuis e brancos aproveitou para esclarecer a situação de Fernando Andrade, avançado que foi cedido ao Al-Fayha no verão passado.



«Em relação ao Fernando Andrade, ele não tem contrato com o clube. Obviamente que saiu para um clube e teve a infelicidade de se magoar. Foi-me dito e à direção do fc Porto se era possível recuperar aqui. E está a fazer a sua recuperação aqui no clube», explicou.



O Vizela-FC Porto está marcado para as 20h45, desta quarta-feira.