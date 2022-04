Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à CNN Portugal, depois da vitória sobre o FC Porto (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

- O jogo foi um jogo competitivo entre duas grandes equipas. Quando falo em equipas, falo em todos os que trabalham diariamente nestes dois clubes para tornarem estas mesmas duas equipas competitivas. Acho que fizemos um jogo muito bom, uma partida em que sabíamos que tínhamos de controlar aquilo que era a largura e a profundidade do Sporting. Fomos muito rigorosos naquilo que foi trabalhado e naquilo que pedimos num ajuste ou outro que tivemos de fazer naquilo que é o nosso processo defensivo.

- Uma segunda parte ainda mais forte porque fomos capazes de ter mais bola. Quando é assim, a nossa dinâmica ofensiva é muito rica, com capacidade de jogar por dentro, por fora, de chegar de várias formas ao último terço e criar situações. Dentro dessa ligação que existe entre o processo defensivo e ofensivo, estivemos muito competentes. Lembro-me só de uma oportunidade, penso que no início da segunda parte, pelo Matheus Nunes que podia criar perigo, mas controlámos uma equipa do Sporting que, normalmente, é muito forte naquilo que já referi. Fomos mais uma vez muito competentes. Parabéns a todos pela presença no Jamor. É verdade que ainda não ganhámos nada, mas estamos perto de conquistar dois títulos importantes. Temos a consciência que temos de trabalhar muito para o conseguir. O FC Porto hoje foi muito rigoroso, muito adulto, muito sólido no jogo.

[Ajudou ter Pepe em campo?]

- Sinceramente, a questão do Pepe era mais a injustiça de ele não estar hoje no jogo do que propriamente falta de soluções. Acredito nos meus jogadores, ia jogar o Fábio Cardoso, podia jogar o Marcano, é verdade que tem menos minutos, mas sabia que me iria dar uma resposta dentro daquilo que eu exijo. O Rúben Semedo exatamente igual, por isso não era tanto pelo plano desportivo. Obviamente que queríamos ter o nosso capitão e faz sempre falta toda a gente disponível, principalmente um jogador com a experiência do Pepe, mas era mais pela injustiça de não estar no clássico, num jogo tão importante, como uma meia-final da Taça de Portugal.

[Como se gera agora as expetativas, com o FC Porto também perto do título?]

- Agora há o próximo jogo, o próximo jogo é em Braga, um jogo também bastante difícil para nós, como são todos nesta fase final. Cada equipa luta pelos seus objetivos e com certeza que vai ser um jogo com as dificuldades normais de uma equipa comandada pelo Carlos [Carvalhal]. Contamos com isso e a melhor forma de gerir isso é amanhã ir trabalhar e pensar no Braga.