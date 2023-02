Duas semanas depois da final-four da Taça da Liga, Académico de Viseu e FC Porto voltam a defrontar-se, desta feita para a Taça de Portugal. Na véspera do reencontro com os viriatos, Conceição defendeu que a deslocação ao Fontela é «uma das saídas mais difíceis» da temporada.



«Os jogos são todos diferentes. O outro jogo foi na meia-final da Taça da Liga e a eliminar tal como este. No entanto, a competição é diferente assim como o relvado e o ambiente no estádio. Poderá haver uma ou outra nuance diferente, mas os princípios das equipas não vão mudar muito», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Falando das competições nacionais, esta é das saídas mais difíceis desta época por tudo. O ambiente é diferente, o estádio vai estar cheio com muitos adeptos do Viseu. Vamos ter os nossos adeptos, que vão ser uma força extra, mas vão estar minoria. O Viseu é uma equipa que tem muitos jogadores que podem jogar na Liga. Dissecámos ao máximo o Viseu e estamos alerta. Caso contrário, vamos ter muitas dificuldades. O jogo depende do que fizermos em campo. É mesmo assim porque somos favoritos, assumimos essa responsabilidade, mas temos de provar isso dentro de campo», reforçou.



O técnico dos campeões nacionais prosseguiu na mesma linha de raciocínio. «Se não estivermos no nosso melhor.... Temos de ser o que somos como equipa, ter boa agressividade, intensidade, disputar os duelos de forma agressiva e quando digo disputar os duelos não é andar à porrada. Temos de estar preparados para todos os momentos do jogo para sermos uma equipa forte. Não estou a tentar baixar as expetativas das pessoas, nada disso. O Viseu é uma equipa bem treinada e o campo onde vamos é muito difícil. O percurso do Viseu nas Taças é demonstrativo da sua qualidade.»



O Académico de Viseu-FC Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal, está agendado para as 20h45 desta quarta-feira.