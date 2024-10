Vítor Bruno operou uma «revolução» na equipa inicial do FC Porto para o duelo com o Sintrense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



O técnico dos dragões fez oito alterações em comparação com o último duelo ante o Sp. Braga, a 6 de outubro. Apenas Neuhén Pérez, Alan Varela e Galeno mantêm a titularidade.



Nota para Tiago Djaló, central que vai fazer a estreia com a camisola portista.



O Sintrense-FC Porto esá agendado para as 17h00 deste domingo, na Reboleira - siga aqui.



EQUIPAS INICIAIS:



SINTRENSE: Rodrigo Dias, Rodrigo Luís, Edney, Diogo Santos, Francisco Gomes, André Silva, Tomás Martins, Francisco Dias, Leandro Bral, Pipas e Chiquinho;



Suplentes Sintrense: Tomás Rainho, Bernardo Santos, João Hilário, Bismark Sanca, Marouça, João Guerra, Guilherme Sequeira



FC PORTO: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Neuhén Pérez, Tiago Djaló e Wendell; Alan Varela e Iván Jaime; Fábio Vieira, Gonçalo Borges e Galeno; Navarro.



Suplentes FC Porto: Samuel Portugal, Otávio, Samu, Pepê, Nico González, Namaso, André Franco, Francisco Moura e Rodrigo Mora