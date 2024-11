O FC Porto somou a terceira derrota seguida e despediu-se, este domingo, da Taça de Portugal após uma derrota frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos.



Depois de várias manifestações de desagrado no decorrer do encontro, a contestação dos adeptos portistas subiu de tom após o apito final. O público afeto ao FC Porto contestou o treinador, a equipa, exibiu lenços brancos e insultou o plantel.



Nesse momento, Vítor Bruno colocou-se à frente dos jogadores e deu a cara perante os adeptos. Ouviu de tudo durante alguns segundos e, logo depois, afastou-se e deixou o relvado, assim como alguns jogadores.

Porém, Fábio Vieira, Diogo Costa, André Franco, Eustáquio, Samu e Pepê ficaram no relvado a encarar os adeptos muito tempo depois de os colegas terem recolhido ao balneário, acabando por receber alguns aplausos dos adeptos.

De resto, Samu não segurou as lágrimas e chorou copiosamente.



Esta é a terceira derrota seguida do FC Porto, algo que não acontecia há 16 anos. Os dragões conquistaram, lembre-se, as últimas três edições da Taça de Portugal.