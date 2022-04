O FC Porto anunciou esta quarta-feira que os bilhetes para o jogo da meia-final da Taça de Portugal frente ao Sporting, marcado para esta quinta-feira (20h15), já estão esgotados.

O Estádio do Dragão vai voltar, assim, a ter casa cheia, com uma assistência a rondar os 48 mil adeptos, para o clássico com os leões que vale um lugar na final do Jamor.

Recordamos que no primeiro jogo, no Estádio de Alvalade, a equipa de Sérgio Conceição venceu por 2-1.