Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera do jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal contra o Montalegre.



Iván Jaime está totalmente e pode regressar às opções do técnico portista. Em sentido contrário, Samuel Portugal, Pepe, Wendell, Marcano, Zaidu e Veron fizeram apenas tratamento segundo informam os dragões no site oficial.



Para colmatar as várias ausências, o Conceição voltou a chamar João Mendes aos trabalhos da equipa principal.



O FC Porto recebe o Montalegre às 20h45, desta sexta-feira, no Dragão.