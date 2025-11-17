O FC Porto realizou esta segunda-feira mais uma sessão de trabalho na preparação para a receção ao Sintrense, jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Borja Sainz e Luuk de Jong foram as grandes novidades do treino. Os dois jogadores deram um passo em frente na recuperação, evoluindo para treino integrado condicionado. No restante boletim clínico, Jan Bednarek realizou tratamento e ginásio, enquanto Nehuén Pérez também continua entregue ao departamento médico.

Farioli continuou sem ter à disposição os jogadores presentas nas respetivas seleções nacionais, acabando por voltar a chamar o guarda-redes Antoni Nikolov, da formação sub-19 dos dragões.

O FC Porto regressa aos trabalhos esta terça-feira de manhã, no Olival, em mais uma sessão de trabalho para o encontro com o Sintrense, às 20h15 deste sábado, que terá acompanhamento aqui, no Maisfutebol.