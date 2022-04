O FC Porto prosseguiu a preparação para a receção ao Sporting, relativa à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, marcada para quinta-feira, apenas com três baixas no plantel, depois de João Mário já ter sido reintegrado na véspera.

Segundo o boletim clínico divulgado esta terça-feira pelo clube, Matheus Uribe e Manafá fizeram apenas tratamento, enquanto Bruno Costa continua a trabalhar de forma condicionada.

João Mário, que falhou o jogo com o Portimonenses devido a surto viral, já está recuperado e deverá integrar as opções de Sérgio Conceição para o jogo de quinta-feira que, como se sabe, o FC Porto parte com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, em Alvalade, por 2-1.

Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, mais uma vez no Olival, antes de Sérgio Conceição apresentar-se diante dos jornalistas, por volta do meio-dia, para a habitual conferência e imprensa ed antevisão do jogo.

A segunda mão da meia-final da Taça está marcada para as 20h15 da próxima quinta-feira e vai contar com transmissão em direto na TVI.