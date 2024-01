O FC Porto prosseguiu, este domingo, a preparação para o jogo contra o Estoril, dos oitavos de final da Taça de Portugal.



À semelhança da véspera, Conceição não pôde contar com três jogadores: Marcano, Zaidu e Taremi. O espanhol está lesionado e fez apenas tratamento enquanto os outros dois estão ao serviço das respetivas seleções.



Os dragões têm novo treino agendado para esta segunda-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Conceição vai falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da visita à Amoreira, agendada para as 20h45 da próxima terça-feira.