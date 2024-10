O central espanhol Iván Marcano continua em treino condicionado e o lateral-esquerdo nigeriano Zaidu em treino integrado condicionado, informou o FC Porto, esta sexta-feira, a dois dias do jogo com o Sintrense, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Três jogadores que estiveram ao serviço das seleções, casos do guarda-redes português Diogo Costa, do médio Stephen Eustáquio (internacional pelo Canadá) e do avançado espanhol Samu, juntam-se ao grupo no sábado.

A equipa treinada por Vítor Bruno volta a trabalhar a partir das 10 horas de sábado, no Olival. Para as 17 horas está marcada a conferência de imprensa de antevisão do técnico do FC Porto, no Estádio do Dragão.

O Sintrense-FC Porto está marcado para as 17 horas de domingo, no Estádio José Gomes, na Amadora.