O FC Porto voltou, esta quinta-feira, ao trabalho no Olival, após um dia de folga. Com o fim da pausa para as seleções, Francesco Farioli pôde contar com quase todo o plantel na sessão de trabalho tendo em vista a receção ao Sintrense, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Diogo Costa, Jakub Kiwior, Samu, Victor Froholdt, Deniz Gül, Eustáquio, Zaidu, Dominik Prpić, Martim Fernandes e Rodrigo Mora, que estiveram ao serviço das respectivas seleções, integraram o grupo. Já o internacional Pablo Rosario só regressa ao Olival na sexta-feira.

O treino contou ainda com o médio João Teixeira, da equipa B, que voltou a trabalhar sob as orientações de Francesco Farioli.

No boletim clínico, continuam em tratamento e ginásio Jan Bednarek e Nehuén Pérez, enquanto Luuk de Jong participa em treino integrado condicionado.

Os dragões têm uma nova sessão de trabalho agendada para a manhã de sexta-feira.