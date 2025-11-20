FC Porto regressa ao trabalho com quase todos os internacionais disponíveis
Pablo Rosario só integra o grupo na sexta-feira
Pablo Rosario só integra o grupo na sexta-feira
O FC Porto voltou, esta quinta-feira, ao trabalho no Olival, após um dia de folga. Com o fim da pausa para as seleções, Francesco Farioli pôde contar com quase todo o plantel na sessão de trabalho tendo em vista a receção ao Sintrense, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Diogo Costa, Jakub Kiwior, Samu, Victor Froholdt, Deniz Gül, Eustáquio, Zaidu, Dominik Prpić, Martim Fernandes e Rodrigo Mora, que estiveram ao serviço das respectivas seleções, integraram o grupo. Já o internacional Pablo Rosario só regressa ao Olival na sexta-feira.
O treino contou ainda com o médio João Teixeira, da equipa B, que voltou a trabalhar sob as orientações de Francesco Farioli.
No boletim clínico, continuam em tratamento e ginásio Jan Bednarek e Nehuén Pérez, enquanto Luuk de Jong participa em treino integrado condicionado.
Os dragões têm uma nova sessão de trabalho agendada para a manhã de sexta-feira.