O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para os 63 minutos que faltam do jogo contra o Santa Clara, da Taça de Portugal, sem cinco jogadores.



Sérgio Conceição não pôde contar com Taremi, Gonçalo Ribeiro e Marcano que fizeram apenas tratamento às respetivas lesões. Por sua vez, Pepê voltou a fazer trabalho de ginásio e está em dúvida para a viagem aos Açores.



Zaidu, defesa que foi submetido a uma intervenção cirúrgica na véspera, já teve alta hospitalar e encontra-se em casa, referem os dragões no site oficial.



Os azuis e brancos têm novo treino agendado para as 10h30, desta quarta-feira, no Olival. Lembre-se que a 7 de fevereiro, o Santa Clara-FC Porto foi interrompido aos 27 minutos devido às condições climatéricas adversas pelo que o resto da partida será disputada quinta-feira (16h00).