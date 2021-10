Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa algumas exibições individuais na goleada ao Sintrense, para a Taça de Portugal (0-5):

[Os sinais deixados por Otávio fazem com que possa ser opção para o Milan] «Isso pode. É uma opção para terça-feira. Mas se achei que foi espetacular ou fantástico...não. Foi igual aos outros: sério e cumpridor. E isso, para mim, é suficiente.»

[sobre o regresso de Marchesín à competição] «Não tocou na bola? Ele tocou na bola. Vocês reparam mais nas defesas espetaculares, ma ele fez outras coisas que são importantes. Hipótese para terça-feira? Vou ver agora. Vamos ter alguns treinos.»

[sobre Evanilson, que voltou a ser titular e bisou] «Há jogadores que precisam mais do que outros do tal período de adaptação. Sobretudo os que vieram do futebol sul-americano. Em Portugal o trabalho na organização é acima da média, e por isso conseguimos ombrear com outras equipas lá fora. Não é fácil chegar do campeonato brasileiro e pegar de estaca. Tem de passar pelo período de adaptação, como é normal.»