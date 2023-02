Tal como sucedeu na final four da Taça da Liga, o FC Porto vai defrontar o Académico de Viseu e o Sporting em poucos dias. Desta feita, os dragões vão ter pela frente os «viriatos» nos quartos de final da Taça de Portugal e os leões numa partida da 20.ª ronda da Liga.



Há cerca de duas semanas, os portistas venceram os dois jogos: 3-0 nas meias-finais e 2-0 na final. Será que Conceição assinava já os resultados e as exibições desses dois jogos antes destes novos confrontos?



«Assinava por baixo o resultado. Não acredito que quando duas equipas se defrontam, uma ganhe por acaso. Tem de haver mérito. Encontramos coisas positivas em todos os jogos e coisas menos positivas mesmo quando goleamos. Cito o Abel, e agora estou sempre a citar o Abel não sei porquê, mas a dança só é boa quando o par funciona. Amanhã vamos ter um jogo difícil, o relvado não me parece em excelente estado. Não haverá nota artística, quer dizer, espero que não haja. No último jogo em casa do Viseu contra o Benfica B o Clóvis fez um golo de bicicleta. Foi nota artística 10. Pode, de vez em quando, um jogador sacar essa nota artísitca, mas não acredito muito pelo jogo competitivo que vai ser e pelo estado do relvado. Sou resultadista, mas não sou só. Olho para a vitória como essencial. Muitas vezes, gosto de juntar qualidade de jogo e já presenteáos os adeptos com exibições fantásticas, mas nem sempre é possível», concluiu.



Antes de sair da sala de imprensa, o treinador do FC Porto questionou o motivo pelo qual não lhe perguntam acerca de Jorge Costa, com quem revelou estar meio chateado há umas semanas, e aproveitou para deixar um recado em tom crítico.