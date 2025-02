É mais um episódio da «novela Anselmi». Segundo o jornal mexicano Récord, o Tribunal Arbitral do Desporto [TAD] aceitou o recurso do Cruz Azul e vai investigar a transferência de Martín Anselmi para o FC Porto.

A queixa do clube mexicano é simples: Anselmi saiu sem que o FC Porto pagasse a cláusula de rescisão de cinco milhões de dólares (cerca de 4.8 milhões de euros) estipulada no seu contrato com o Cruz Azul.

Os dragões, por sua vez, na pessoa do seu presidente André Villas-Boas, afirmam que chegaram a um acordo com o diretor desportivo da equipa do México, mas que depois «houve um desaparecimento». Afirmações corroboradas pelo próprio treinador, Martín Anselmi aquando da sua apresentação nos dragões.

«Fizeram-me uma promessa que me deixariam sair, aceitaram a proposta que o FC Porto fez, mas, quando tudo estava feito, mudaram as regras do jogo. Depois, difamaram-me. Quiseram sujar o meu nome na imprensa», disse o técnico argentino a 27 de janeiro do presente ano.

De recordar, Martín Anselmi trocou o Cruz Azul do México pelo FC Porto depois da saída de Vítor Bruno do comando técnico dos dragões.