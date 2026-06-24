O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu provimento parcial ao recurso apresentado pelo FC Porto e reduziu de dois para um jogo a suspensão aplicada a William Gomes, na sequência da expulsão diante do Casa Pia, na 20.ª jornada da última edição do campeonato nacional.

Com a pena reduzida, e já cumprida na partida seguinte frente ao Sporting, o extremo brasileiro fica disponível para disputar a Supertaça, diante do Torreense, no arranque oficial da temporada 2026/27. Além da redução da suspensão, William Gomes viu também a multa baixar de 918 para 510 euros.

Na fundamentação do acórdão, o TAD considerou que o lance não se enquadrava no artigo relativo à «prática de jogo violento e outros comportamentos graves», acompanhando a argumentação apresentada pelos dragões.

«O caso em apreço afigura-se como sendo suscetível de se enquadrar nesta descrição, uma vez que corresponde a uma falta grave, mas comum, vulgarmente denominada de 'pé em riste'», pode ler-se na decisão.

O tribunal acrescenta ainda que «a ação em jogo não reflete um animus doloso», sublinhando que, caso existisse intenção, estaria em causa «uma situação de agressão» e não de jogo violento.

O TAD concluiu que a conduta do jogador foi apenas negligente, destacando ainda a postura do brasileiro após o incidente.

«A conduta do Demandante revelou ser um facto isolado e fortuito», refere o acórdão, que valoriza igualmente o facto de William Gomes se ter mostrado «arrependido e desculpando-se, numa atitude de fair-play, junto do jogador atingido», acrescenta o texto da decisão.

Outro dos argumentos tidos em conta foi o registo disciplinar do atleta, que viu o primeiro cartão vermelho da carreira em competições nacionais ao fim de 31 jogos oficiais disputados em duas temporadas. Com a decisão agora conhecida, Francesco Farioli poderá contar com William Gomes na luta pelo primeiro troféu da nova época.