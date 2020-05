Alex Telles está pronto para qualquer desafio graças ao FC Porto afirma Taffarel, membro da equipa técnica da seleção do Brasil em declarações à Sport TV.

«Telles é muito bom jogador. Tem vindo a crescer de ano para ano. A ida para o FC Porto foi fundamental nesse crescimento. Ele saiu do Brasil acho que ainda um pouco imaturo, mas agora é um jogador pronto para qualquer desafio», afirmou o técnico que hoje faz 54 anos, sublinhando as qualidades do lateral dos dragões, agora internacional brasileiro: «É um jogador muito trabalhador, sério, tem uma técnica muito apurada e bate muito bem as bolas paradas. Ele precisava de melhorar a fase defensiva. Tem de saber marcar, apoiar bem, mas tem-se soltado cada vez mais e crescido».

Taffarel, guarda-redes campeão do mundo pelo Brasil em 1994, comentou à SportTV também o impacto que Jorge Jesus teve no futebol brasileiro. «No início, achei que seria difícil um técnico estrangeiro impor-se no Brasil, mas pela capacidade dele e pelo grupo ele soube fazer do Flamengo uma grande equipa. O Jorge Jesus veio para somar e para engrandecer ainda mais o futebol brasileiro. A vinda dele agora já não merece críticas, mas sim um aplauso muito grande.»