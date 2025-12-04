Victor Froholdt eleito «Talento do Ano» na Dinamarca
Jovem de 19 anos tem estado em destaque no FC Porto bem como na seleção dinamarquesa
Victor Froholdt, médio de apenas 19 anos do FC Porto, foi distinguido como Talento do Ano 2025 na Dinamarca, um prémio atribuído pelos próprios jogadores e entregue pela Federação Dinamarquesa (DBU) em parceria com o sindicato dos jogadores.
A distinção surge no seguimento de um ano de excelência por parte do jovem dos dragões que lhe valeu a estreia nas convocatórias para a seleção nacional dinamarquesa.
«O prémio de Talento do Ano é especialmente significativo. São os colegas e adversários dentro de campo que votam e escolhem o vencedor. Isso torna este galardão um dos mais prestigiados do futebol dinamarquês», escreveu a DBU em comunicado no site oficial.
A DBU destaca que Froholdt «explodiu» em 2024/25, demonstrando maturidade, consistência e qualidade muito acima da média para a idade.