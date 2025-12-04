Victor Froholdt, médio de apenas 19 anos do FC Porto, foi distinguido como Talento do Ano 2025 na Dinamarca, um prémio atribuído pelos próprios jogadores e entregue pela Federação Dinamarquesa (DBU) em parceria com o sindicato dos jogadores.

A distinção surge no seguimento de um ano de excelência por parte do jovem dos dragões que lhe valeu a estreia nas convocatórias para a seleção nacional dinamarquesa.

«O prémio de Talento do Ano é especialmente significativo. São os colegas e adversários dentro de campo que votam e escolhem o vencedor. Isso torna este galardão um dos mais prestigiados do futebol dinamarquês», escreveu a DBU em comunicado no site oficial.

A DBU destaca que Froholdt «explodiu» em 2024/25, demonstrando maturidade, consistência e qualidade muito acima da média para a idade.