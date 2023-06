O empresário de Mehdi Taremi descartou a hipótese de o avançado do FC Porto rumar ao futebol saudita pelo menos num futuro próximo.

«O Mehdi tem mais um ano de contrato com o FC Porto e vai continuar na Europa apesar do interesse de clubes sauditas», afirmou Ali Reza Nekomanish em declarações ao portal 365scores.

«Estimamos que ele seja pretendido na Arábia Saudita, mas o plano do Taremi é continuar no FC Porto e na Europa. É isso que ele quer», acrescentou o representante do jogador iraniano.

Mehdi Taremi está no FC Porto desde 2020/21, tendo esta época cumprido a terceira temporada nos dragões, que concluiu com 31 golos, o máximo desde que chegou ao futebol português em 2019/20 pela porta do Rio Ave.