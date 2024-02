Piero Ausilio, diretor desportivo do Inter, confirmou que a equipa italiana está em negociações com Taremi, avançado do FC Porto, e Zielinski, médio do Nápoles, e que as duas equipas foram informadas das conversações.

«Não vale a pena esconder, são situações em que estamos a trabalhar. Não gostamos de dar timings, datas ou ultimatos, já informámos os respetivos clubes [ndr: FC Porto e Nápoles] que estamos a negociar, houve contactos e vamos ver se isso levará a algo definitivo.»

Taremi, que está em final de ligação com o FC Porto, já terá dado o «sim» à mudança para o Inter e deve assinar em breve um contrato de três temporadas com a equipa italiana. Já Zielinski, que vai deixar o Nápoles no final de 2023/2024 a custo zero, deve rubricar um vínculo de quatro épocas com os nerazzurri.