O FC Porto garante que não deve qualquer verba do mecanismo de solidariedade ao Iranjavan FC, clube de formação de Taremi, ao contrário do que foi noticiado no Irão.

Segundo apurou o Maisfutebol, os dragões estão a inscrever jogadores normalmente e já liquidaram o valor, que era de

ao que foi noticiado no Irão. O FC Porto esteve apenas um dia impedido de inscrever jogadores e, hoje, a dívida até já estava saldada.



A mesma fonte iraniana adiantou que esse valor era precisamente referente ao mecanismo de solidariedade e que o Iranjavan FC entrou com um processo contra os dragões "há três anos", sendo que Taremi só se transferiu para o FC Porto há dois. A FIFA teria, agora, dado razão ao clube iraniano e, para voltar a poder inscrever jogadores, os dragões teriam de saldar a respetiva dívida. No entanto, essa questão já nem se coloca.