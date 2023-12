Taremi integra a convocatória da seleção do Irão para a Taça Asiática, que decorrerá de 12 de janeiro a 10 de fevereiro, no Qatar. O avançado do FC Porto integra, com naturalidade, a comitiva iraniana, uma vez que é um dos "pilares" da seleção.

Assim, Taremi, que está em final de contrato com os dragões, falhará, pelo menos, cinco partidas do FC Porto, entre as quais a receção ao Sp. Braga, para a Liga, a 14 de janeiro. Ainda não é certa a presença no dérbi no Bessa - quatro dias depois o Irão defronta a Indonésia num encontro particular - nem no jogo da Taça com o Estoril. Desta forma, no máximo, o camisola 9 pode falhar sete jogos dos portistas.

No caso de atingir a final da competição, Taremi voltará às opções de Sérgio Conceição a tempo da receção ao Arsenal, a 21 de fevereiro.

O avançado de 31 anos leva seis golos e quatro assistências em 24 jogos pelos azuis e brancos na presente temporada.