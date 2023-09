Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, integra a convocatória da seleção do Irão para os jogos com a Bulgária e Angola, de preparação para a qualificação asiática para o Mundial 2026.

A equipa orientada por Amir Ghalenoei joga em Plovdiv na próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, e cinco dias depois recebe os «Palancas Negras» em Teerão.

A convocatória do Irão inclui ainda Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) e Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara), que passaram pelo futebol português.