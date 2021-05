Medhi Taremi, autor de uma exibição de luxo na goleada do FC Porto frente ao Farense (5-1), mereceu nota máxima do Maisfutebol - 5 - e está em destaque na equipa ideal da 32.ª jornada.



O FC Porto, aliás, é um dos clubes mais representados nas escolhas, obtidas através do somatório das notas do Maisfutebol e do SofaScore, a par do Sporting, que venceu o Boavista (1-0) e sagrou-se campeão nacional: dragões e leões colocaram quatro jogadores cada.



Há mais três clubes representados na equipa da jornada: Paços de Ferreira, Santa Clara e Benfica.