Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela, Sérgio Conceição foi questionado sobre Taremi, que não marcou nos últimos oito jogos, desde a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus, no Dragão.

«Os jogadores passam por períodos bons, menos bons durante a época. Têm momentos em que, quase sem muito procurarem, o golo acontece de forma natural, e outros em que não acontece e trabalha-se muito para que aconteça», afirmou o treinador do FC Porto, desvalorizando a falta de golos do avançado iraniano.

«Para mim, o que é importante é que os jogadores que entram em campo façam aquilo que lhes é pedido. Depois, se não é o Taremi e é o António, o Manuel ou o Joaquim a fazer o golo e a ser decisivo, desde que o ganhe, não há problema», frisou, garantindo:

«Dou tanta responsabilidade ao avançado de marcar, como dou de pressionar alto em termos defensivos. Dou tanta importância ao jogador que faz uma assistência, como ao jogador que faz golo, mas também dou importância ao jogador que recuperou a bola. É um trabalho coletivo.»

«Depois há aquela máxima de que os avançados vivem de golos, para mim, são tangas», disse Sérgio Conceição.

Questionado sobre se a exibição de Grujic frente ao Chelsea lhe traz uma boa dor de cabeça, o técnico afirmou: «Fico com dores de cabeça é quando leio algumas coisas escritas sobre a exibição do Grujic em Sevilha.»

«Sem dúvida nenhuma, foi um jogador, como os outros - acho que a equipa toda fez uma excelente exibição, não foi fantástica, porque perdemos o jogo e quando se perde nunca ficamos muito satisfeitos -, mas o Grujic fez uma exibição que me agradou muito», disse ainda.

«Há pessoas que têm a sua visão e a sua forma de ver o futebol e acham que ele não fez uma boa exibição e que o Sérgio Oliveira fez falta. São jogadores diferentes, o Sérgio se estivesse com certeza dava-nos outra coisa ao jogo, mas o que foi pedido ao Grujic, ele cumpriu na íntegra. Esteve acima da média no plano exibicional. É uma boa dor de cabeça, sim. Como já era», garantiu.