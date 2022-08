Mehdi Taremi fez o 100.º jogo com a camisola do FC Porto neste sábado, contribuindo para a o triunfo dos dragões no clássico frente ao Sporting (3-0), em encontro referente à 3.ª jornada da Liga 2022/23.

O avançado iraniano foi substituído por Galeno ao minuto 72, apresentando um traumatismo no joelho esquerdo. Na ressaca do encontro, Taremi mostrou-se satisfeito por atingir um número redondo ao serviço do clube portista.

«Ao imenso orgulho de fazer parte da família portista e ter no Dragão a minha casa junto a alegria de celebrar o 100° jogo ao serviço deste clube e cidade invicta. Será sempre uma honra pertencer a um dos melhores clubes do mundo», pode ler-se nas redes sociais do jogador, neste domingo.

Contratado ao Rio Ave em 2020, Mehdi Taremi marcou 53 golos e fez 29 assistências em 100 jogos pelo FC Porto.