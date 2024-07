O FC Porto confirmou este domingo a saída de Mehdi Taremi do clube, com um vídeo de homenagem publicado nas redes sociais.

«Uma história escrita de golo em golo», escreveram os dragões, acompanhado do tal vídeo, com alguns dos melhores momentos do avançado iraniano de azul e branco.

Taremi, refira-se, vai reforçar o Inter de Milão a custo zero.

O jogador de 31 anos deixa o FC Porto ao fim de quatro temporadas, nas quais somou 91 golos e 47 assistências em 182 jogos.