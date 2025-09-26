FC Porto assina contrato profissional com jovem goleador
Tcherno Jamanca, avançado de 16 anos, já leva 11 golos na época
Tcherno Jamanca, de apenas 16 anos, assinou um contrato profissional com o FC Porto, oficializou esta sexta-feira o clube.
O avançado guineense encontra-se na segunda época pelos dragões mas já mereceu a confiança da direção portista.
Jamanca chegou ao FC Porto na temporada passada proveniente do Real Massamá. Entre as três equipas de sub-17 dos azuis e brancos, anotou 23 golos em 30 jogos na época de estreia.
Na presente temporada, Jamanca tem brilhado, e de que maneira, do Campeonato Nacional sub-17. Em apenas cinco jornadas, o jovem avançado já conta com 11 golos. É, portanto, o melhor marcador destacado da competição.
«Sinto-me muito orgulhoso por ter assinado este contrato. Vim para o FC Porto com fome de vencer e de ganhar muitos títulos», referiu, citado pelos canais de comunicação do clube.