O FC Porto lançou esta segunda-feira a sua nova loja online. A nova plataforma foi desenvolvida sob a solução Adobe Commerce pelo parceiro local Toogas, com o acompanhamento da Altice e da Sapo.

De acordo com os dragões, este é o primeiro passo numa nova era tecnológica no clube, que passa pelo reposicionamento da marca no digital.

O Programa de Transformação Tecnológica do FC Porto foi lançado em junho de 2022, mobilizando diferentes departamentos do clube juntamente com parceiros nacionais e internacionais, entre os quais a Adobe, empresa parceira e solução tecnológica global adotada.

Pioneiro em Portugal e só com paralelo em clubes como o Real Madrid e o Bayern, o projeto tecnológico do FC Porto visa a criação de um novo ecossistema digital criado de raiz e concebido a pensar na experiência do adepto. Desse modo, o FC Porto refere que está a desenvolver novas plataformas digitais, que vão disponibilizar mais conteúdo vídeo e focado no consumo via mobile.

O clube promete novidades para breve tanto na loja online, como na bilhética ou na relação com parceiros.