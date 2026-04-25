Atenção, FC Porto: Nice já decidiu futuro de Terem Moffi
Avançado nigeriano está cedido aos dragões até final da época com opção de compra de oito milhões de euros
Avançado nigeriano está cedido aos dragões até final da época com opção de compra de oito milhões de euros
Emprestado ao FC Porto até final da época, o nigeriano Terem Moffi já sabe que o futuro dele não passa pelo regresso ao Nice. Independentemente do FC Porto decidir exercer ou não a opção de compra fixada em oito milhões de euros.
Pelo menos foi essa a garantia deixada pelo vice-presidente delegado Maurice Cohen, numa longa entrevista ao programa «100% Aiglons», da rádio Ici Azur.
«Eles não voltarão ao clube, mesmo que as suas opções de compra não sejam acionadas», garantiu Maurice Cohen, referindo-se a Moffi (emprestado ao FC Porto) e a Jérémi Boga (cedido à Juventus).
Recorde-se que Moffi e Boga pediram ao Nice para serem transferidos no mercado de janeiro, depois de terem sido vítimas de insultos e agressões por partes do adeptos do clube, numa invasão ao centro de treinos em novembro.