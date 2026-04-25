Emprestado ao FC Porto até final da época, o nigeriano Terem Moffi já sabe que o futuro dele não passa pelo regresso ao Nice. Independentemente do FC Porto decidir exercer ou não a opção de compra fixada em oito milhões de euros.

Pelo menos foi essa a garantia deixada pelo vice-presidente delegado Maurice Cohen, numa longa entrevista ao programa «100% Aiglons», da rádio Ici Azur.

«Eles não voltarão ao clube, mesmo que as suas opções de compra não sejam acionadas», garantiu Maurice Cohen, referindo-se a Moffi (emprestado ao FC Porto) e a Jérémi Boga (cedido à Juventus).

Recorde-se que Moffi e Boga pediram ao Nice para serem transferidos no mercado de janeiro, depois de terem sido vítimas de insultos e agressões por partes do adeptos do clube, numa invasão ao centro de treinos em novembro.