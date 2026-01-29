O avançado Terem Moffi chega esta quinta-feira a Portugal para ser reforço do FC Porto.

O Maisfutebol já tinha dado conta das negociações entre os portistas e o Nice. O avançado nigeriano de 26 anos será emprestado aos dragões até ao final da temporada, com uma opção de compra de oito milhões de euros, sabe o nosso jornal. Caso o FC Porto exerça a cláusula de opção de compra, o Nice reserva dez por cento de mais-valia de uma futura transferência.

Depois de passar pela habitual bateria de exames médicos e assinar contrato, Moffi tornar-se-á a terceira contratação do FC Porto neste mercado de inverno, depois de Thiago Silva e Oskar Pietuszewski.

O avançado não joga no Nice desde o final de novembro, quando entrou em litígio com o clube francês, após a contestação dos adeptos à equipa pelos maus resultados.

De resto, trata-se de um nome bem conhecido de Francesco Farioli. O treinador portista já trabalhou com o avançado nigeriano em 2023/24, no clube francês, tendo então o avançado apontado 11 golos e duas assistências. Esta época, Moffi apontou apenas três golos em 15 jogos.